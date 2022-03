S soljo in bršljanom nad podivjane koze

V Deželnem naravnem rezervatu Doline Glinščice že dolgo let živi kozja čreda, ki se je ustvarila zaradi nekaterih zapuščenih koz, ki so prišle baje iz Slovenije. V zadnjih letih se je njihovo število dokaj povečalo, kar povzroča precejšnje težave.

Samo pred letom dni smo na straneh Primorskega dnevnika poročali o tem, da se koze vse bolj pogosto spuščajo tudi v zaselke oz. vasi ob mejah rezervata, tu pa tam pogrizejo cvetje in drevje po vrtovih oz. okrušijo omet z domačih zunanjih zidov in si celo privoščijo brisalce parkiranih avtomobilov, po katerih tudi brezbrižno poskakujejo kot po skalah. Današnja čreda koz naj bi štela okrog 70 glav in je razdeljena na dve oz. morda celo tri skupine – ena naj bi bila nastanjena na strani proti Jezeru, druga pa nekje na območju nad Botačem. Občina Dolina se je v sodelovanju z Deželo FJK in zdravstvenim podjetjem Asugi lotila izvajanja projekta za obvladovanje teh podivjanih koz, ki predvideva postavitev sistemov za lov oz. ograjenih točk z vabami.