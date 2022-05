S sprehodi, debatami in delavnicami se bodo v dveh tednih poklonili morju

Trst se pripravlja na drugi festival oceanov MareDireFare 2022, ki ga organizirajo Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS in morski rezervat WWF pri Miramaru s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Med mestom in Miramarom bodo med 27. majem in 10. junijem na voljo razstava, vodeni sprehodi, delavnice na plažah, srečanja in predavanja o morju in znanosti, spoštovanju okolja in umetnosti.

Na sedmih lokacijah bo sedem ilustratorjev razstavljalo dela posvečena sedmim načelom t.i. oceanske ozaveščenosti Ocean Literacy. Razstavo si bo mogoče ogledati v kavarnah San Marco in MUG, knjigarnah Lovat in Ubik, Knjižnicah Quarantotti Gambini in Attilio Hortis, hemeroteki Tomizza in na glasbeni šoli Casa della Musica.

Po jutranjem uradnem odprtju bo v petek ob 16. uri iz hemeroteke Tomizza krenil sprehod Il mare in città z naravoslovko Sabino Viezzoli in kustosom zgoraj omenjene razstave Lorenzom Petrom Castellettom. V soboto ob 10. uri pa bo v knjižnici Quarantotti Gambini Marco Tabilio vodil delavnico stripa za mlade nad 15 let. Uro kasneje bodo povabili otroke med 5 in 8 let na delavnico Colori, sapori e odori del mare. Na miramarskih plažah bodo prostovoljci WWF predstavili otrokom značilnosti morja s pomočjo čutil. Ob 15.30 bo z Velikega trga krenil voden sprehod z ogledom razstave v kavarni San Marco ter v knjigarnah Ubil in Lovat. Tu bo ob 17. uri na voljo delavnica za otroke starejše od 6 let, ki bodo z risanjem spoznavali najrazličnejše botanične vrste.

V nedeljo ob 10. uri bodo otroke nad 7. letom sprejeli v morski muzej BioMa v Miramaru. Tu se bodo mudili tudi ob 12. uri, ko bodo raziskovalci WWF predstavili mimetične morske živali. Ob 15. uri pa bodo v muzeju otrokom med 5 in 7 let predstavili knjigo z zgodbami o morju Mare minestra. Avtorica, ilustratorka Alessia Malusà, bo za društvo SpiceLapis vodila delavnico ilustriranja na morsko temo. Celoten program je na voljo na spletni strani www.maredirefare.it.