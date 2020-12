S steklenicami nad parkirana vozila

V ponedeljek zvečer je policija ustavila mladega Tržačana, ki je pijan s prijatelji razsajal po Lonjerski cesti. V družbi dveh 17-letnikov in 15-letnice je metal steklenice v parkirana vozila in s pestmi udarjal po plastični steni nadstreška avtobusne postaje.

Tamkajšnji stanovalci so neprimerno vedenje javili policiji, ki je takoj prispela na kraj dogajanja.Mladeniča, ki je pred kratkim dopolnil 18 let, je policija ustavila, ga ovadila in oglobila, saj se jim je upiral, bil je pijan in na sebi ni imel zaščitne maske.