Policisti so ponoči ovadili 34-letnega maroškega državljana zaradi poškodovanja tuje lastnine. Opazili so ga, medtem ko je vrgel steklenico v izložbo nekega lokala v Ul. Carducci in jo poškodoval. Moškega so ustavili in ugotovili, da je bil pod občutnim vplivom alkohola, zaradi česar so mu naložili tudi globo.