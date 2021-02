S streljanjem hotel prestrašiti soseda

Prebivalce in mimoidoče v Ul. Bosco in na Trgu Sansovino med predorom Sandrinelli in predorom pod Sv. Vidom v Trstu je okoli 18. ure prestrašilo streljanje, ki pa na srečo ni terjalo ranjenih ali žrtev, saj je bilo orožje le strašilno. Vseeno pa je bil preplah velik, na prizorišče so prišle kar tri patrulje karabinjerjev, ki so na koncu prispevale k umiritvi strasti.

Le-te so se razvnele, potem ko je malo prej prišlo do prepira med moškima, ki v istem bloku v Ul. del Bosco prebivata v stanovanjih v različnih nadstropjih. Pri tem je eden od njiju očitno pomislil, da bi medsosedske zdrahe rešil s tem, da pošteno ustraši soseda: v roke je tako vzel strašilno pištolo in po ugotovitvah karabinjerjev parkrat ustrelil proti njegovemu oknu.

Kot že rečeno, je bila pištola strašilna, tako da ranjenih ni bilo, preplah pa je vseeno bil in na koncu so morali ukrepati karabinjerji, ki so sprti strani spravili k pameti. Zdravniško pomoč pa so morali nuditi ženski, ki jo je zaradi streljanja obšla slabost.