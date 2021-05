S stripom popotovali v krajevno polpreteklo zgodovino

Na popotovanje skozi krajevno polpreteklo zgodovino so z njimi stopili tudi učenci in učenke Večstopenjske šole Giovanni Lucio iz Milj ter dijaki in dijakinje liceja Antona Martina Slomška. Partnerja projekta pa sta Občina Dolina in kulturno društvo Valentin Vodnik. Zamisel o vsebinah in smernicah je nastala s skupnim kresanjem idej, tudi nadaljnji koraki so zato zaživeli kot konkreten odraz skupinskega dela, so povedali na dolinski šoli. Časovni stroj vodi mlade v glavnem skozi burna leta od podpisa rapalske pogodbe, ki je pred stotimi leti (12. novembra 1920) določila nove meje na območju nekdanje habsburške monarhije, do padca Berlinskega zidu, s katerim so 9. novembra 1989 začele padati tudi stare miselne pregrade oziroma ločevanje med zahodnim in vzhodnim blokom. Projekt izrecno omenja ta dva časovna mejnika, prva svetovna vojna pa seveda zaseda v njem pomembno mesto.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.