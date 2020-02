S svojim mercedesom se je prevrnila na streho

Na pokrajinski cesti št. 1 med Prosekom in Križem, v bližini Križa, je ob 10.15 iz še nepojasnjenih vzrokov 87-letna voznica izgubila nadzor nad svojim mercedesom A, trčila v obcestni zidek in se prevrnila na streho. Na srečo ni utrpela poškodb, iz avtomobila se je uspela izvleči sama že pred prihodom reševalcev. Bila pa je pod šokom, zato so ji reševalci službe 118 na kraju nudili prvo zdravniško oskrbo. Na kraju so bili karabinjerji s Proseka in iz Nabrežine, prihiteli pa so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.