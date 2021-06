S taksijem iz Slovenije prišli v Škedenj z drogo

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v večernih urah pri Sv. Soboti prestregli dve mlajši ženski, 18-letno C.N. in 20-letno F.S., ki sta imeli pri sebi skupno 100 odmerkov heroina. S slovenskim taksijem sta se skupaj z moškim, že znanim zaradi kaznivih dejanj v zvezi z mamili, pripeljali v Škedenj, nato sta peš nadaljevali v Ul. Valmaura. Lokalni policisti so ju v sklopu prizadevanj v boju proti drogi ustavili in preiskali, toda neuspešno. Bili pa sta zelo razdraženi, kar se jim je zazdelo sumljivo, zato so ju odvedli v kasarno v Ul. Revoltella. Po temeljiti osebni preiskavi so pri obeh našli po 40 oz. 60 odmerkov heroina. Lokalni policisti so ju aretirali z obtožbo vnosa mamila iz Slovenije z namenom razpečevanja. Moškega pa so ovadili zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju.