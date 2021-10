Sadika belice za vsakega novorojenčka

Tako kot to počenja že trinajst let je Občina Dolina danes praznično proslavila svoje domače novorojenčke. Pred stiskalnico v Kmetijski zadrugi pri Domju je sadiko oljke belice, steklenico olja domačih proizvajalcev, ki je bilo ocenjeno na občinski razstavi olja in vrečko z dišečimi izdelki za nego telesa, ki jih proizvajajo v zadrugi, obdarila deklice in dečke, ki so se rodili med 1. majem 2020 in 30. aprilom 2021. Na spisku novorojenčkov je bilo letos 25 otrok, vendar se jih je pri torklji včeraj zbralo manj. »Če smo še pred leti prešteli tudi do štirideset otrok, opažamo, da njihovo število z leti upada,« je dejal dolinski župan Sandy Klun.

