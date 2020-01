»Dragi prijatelji, sporočili so nam, da se bo tudi letos nekdanji podpredsednik vlade in minister za notranje zadeve Matteo Salvini udeležil slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus, ki bo pri bazovskem šohtu,« je sporočila Unija Istranov, pri kateri si nadejajo, da bo svojo prisotnost na slovesnosti, ki bo 10. februarja, potrdil tudi kak predstavnik najvišjih državnih institucij.