»Samo eden je predsednik« (VIDEO)

Samo eden je predsednik – tako so z glasnimi navijaškimi napevi, ploskanjem in prijateljskim trepljanjem po ramenih dokazali pristaniški delavci, ki so zgodaj popoldne pred četrtim vhodom na sedmi pomol pričakali »svojega predsednika« Zena D’Agostina. Ganjenosti slednji nikakor ni mogel skrivati: odkar ga je v četrtek popoldne oblila hladna prha – Nacionalni organ za preprečevanje korupcije (ANAC) je razveljavil njegovo funkcijo predsednika pristaniškega sistema, ki naj bi jo neupravičeno opravljal od leta 2016, zaradi nezdružljivosti z mestom predsednika Trieste Terminal Passeggeri, ki je v 40-odstotni lasti tržaškega pristanišča – mu je bližino in podporo potrdilo kajpak vse mesto.

»Prvi odziv je vedno instinktiven, tisti, ki se rodi v trebuhu in srcu. Žalost in ogorčenje morata sedaj prepustiti pot razumu: čas je, da preidemo v drugo fazo in da pristanišče začne znova delati,« je zbrane delavce nagovoril D’Agostino in jih pozval k enotnosti. Delavci so po srečanju s »predsednikom« preklicali stavko in napovedali, da bodo pristaniško kolesje zagnali že z večerno izmeno.