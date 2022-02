Vsak dan nekaj več kot deset ljudi. Okrog 4000 na leto. Toliko se jih na podlagi uradnih statistik v Italiji odloči za samomor. Ali bolj pravilno: smrt vsak dan izbere neprimerno več ljudi, a statistika pravi, da le vsak četrti potencialni samomorilec umre, preostali trije preživijo.

Če bi radi po teh uvodnih vrsticah odložili časopis, vedite, da je vaša reakcija razumljiva. Kljub temu da je samomor dokaj razširjen pojav, se z njim raje ne ukvarjamo. Težko je o njem javno spregovoriti – zaradi občutka sramu in nemoči, ki zelo pogosto spremlja »preživele«: pa naj bodo to »neuspešni« samomorilci ali družine in prijatelji umrlih. Pa tudi zaradi percepcije, da gre za najbolj osebno izmed vseh izbir in da zato nismo poklicani, da se o njej izrečemo. Ne nazadnje novinarjem tudi deontološka pravila, ki urejajo poklic, narekujejo, da o občutljivih temah spregovorijo le takrat, ko so »v javnem interesu«.

SAMOMOR KOT NEKAJ NEIZREKLJIVEGA

Če kdo, potem o samomoru običajno govorijo tisti, ki ostanejo, težje o tem spregovori, kdor je preživel poskus samomora.

»Samomor ostaja nekaj neizrekljivega, kar poskušamo zakriti. Želela sem se upreti temu nenapisanemu pravilu, zato sem napisala knjigo in spregovorila o svoji prvoosebni izkušnji. Čutila sem potrebo, da spregovorim o svojem dejanju in njegovih posledicah, a tudi o svoji duševni motnji in bolezni,« je uvodoma pojasnila Fuani Marino, ki je nekega julijskega dopoldneva leta 2012 »padla« iz četrtega nadstropja hiše v Pescari in pristala na pločniku »kot črna vreča smeti«. Takrat 32-letna Fuani, mati štirimesečne dojenčice, je preživela in po rehabilitaciji, terapijah, zlasti pa po sprejetju tega, kar je storila, leta 2019 pri založbi Einaudi izdala knjigo Svegliami a mezzanotte. O knjigi je v četrtek tekla beseda na spletnem pogovoru na pobudo Permanentne konference Basaglia iz Trsta, v sklopu njenih mesečnih srečanj, posvečenih romanom o duševnem zdravju. Pogovor (posnetek je na voljo na Facebook strani Confbasaglia) sta sooblikovala zgodovinar Matteo Peressinotto in aktivist Sergio Keller, vodila pa ga je Agnese Baini, ki je med vrlinami knjige izpostavila ironijo, iskrenost in številne citate drugih avtorjev, ki se prepletajo z avtoričino osebno pripovedjo in analizo.