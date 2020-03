Samostojni podjetniki v času koronavirusa

Koronavirus in vladni ukrepi za zajezitev okužbe so postavili na kolena številne samostojne podjetnike, ki so že pred pandemijo bili poglavje zase in se dnevno soočali z različnimi težavami. Prekinitev umetniške, didaktične, turistične dejavnosti, zaprtje trgovin, gradbišč in zamrznitev sodelovanj na najrazličnejših delovnih področjih bo za sabo prinesla številne in zelo hude posledice. Kakšna bo usoda malega gospodarstva? Nedvomno je v tem trenutku na prvem mestu skrb za varno delovno okolje, ampak za številne samozaposlene, je že druga skrb ta, kako bodo krili stroške vsakodnevnega življenja, poravnali davčne obveznosti, plačali uslužbence, ne da bi zdrsnili pod prag revščine, ali celo bankrotirali.

Med najbolj prizadetimi je turistično področje. Krajša in daljša potovanja bodo še dolgo ostala le lep spomin ali neuresničljiva želja. Malina Tedeschi, turistična vodička za Trst je na svojem koledarju imela zapisanih več vodenih ogledov mesta, saj je pomlad sezona šolskih izletov in krajših počitnic: »Trenutno vodiči nimamo nobenega dohodka. Bila sem pripravljena, da se po daljšem okrevanju ponovno posvetim delu. Do maja so bili moji dnevi zasedeni z obiski dijakinj in dijakov iz vsepovsod, žal pa so vsi ogledi odpovedani do nadaljnjega. Poletni obiski tujih turistov bodo verjetno upadli, saj še ne vemo, kako bo okužba vplivala na druge države. Ne vemo, kdaj bomo lahko ponovno začeli s svojim delom. Deželno združenje turističnih vodičev dela na tem, da bi vsaj delno pripomoglo k kritju prvih stroškov. Vodiči smo namreč posredovali informacije o povprečnem lanskem dobičku v tem obdobju, a še ne vemo, kaj bo iz tega.«

Z odlokom, ki ga je vlada izdala 11. marca, so iz dneva v dan svoja vrata zaprle številne trgovine. V cvetličarni Savina pri Sv. Jakobu so rože, ki jih niso prodali, podarili strankam ali žal odvrgli. »Sicer bi lahko trgovali preko spletne strani, ampak zmanjkala nam je dobava. Stroški pa tečejo in treba jih je poravnati,« je povedala Ivana Pahor, lastnica trgovine, kjer dela z mamo. »Ko se bo karantena končala bomo težko spet pognali z delom, saj se je cela proizvodnja ustavila. Največji proizvajalci v Italiji in na Nizozemskem so pridelek odvrgli v smeti, zato bo tudi dobava svežega cvetja težja. Sicer pa sem opazila, da v marketih se lahko ponekod še kupuje cvetje, mi pa, ker ne prodajamo nujno potrebnih dobrin, smo morali zapreti. Jaz uživam v svojem delu in ga pogrešam. Finančne težave se že poznajo, saj so plačila kreditov in drugih računov stekla. Ko bo karantene konec, bomo morali sami saditi cvetje in ga prodajati, kajti zelo verjetno tudi večji proizvajalci ga ne bodo imeli. Predviden prispevek šeststotih evrov, ki ga je vlada uvedla za samostojna podjetja, nas bolj malo potolaži.«

Prvi, ki so morali svoje dejavnosti prekiniti, so bili samozaposleni v kulturi, gledališčniki in glasbeniki, ki so odpovedali vaje, predstave in koncerte. »Gledališke produkcije so trenutno preložili, ne pa odpovedali. To nas lahko nekako potolaži, čeprav se je vsekakor v tem obdobju že ustvarila globoka izguba. Kot svobodna igralka imam namreč več dejavnosti, ki ustvarjajo moj dohodek, skoraj vse pa so se v tem času ustavile. Plačevanje stroškov pa teče,« je povedala Elena Husu, igralka in voditeljica. Sodelovanje pri športni oddaji Športel in snemanja drugih televizijskih oddaj, so prav tako zamrznjena: »Pri uredništvu športne oddaje na Regionalnem Rtv centru Koper Capodistria smo se morali soočati s prekinitvijo prvenstev. Če se bodo športniki odločili za nekakšna "poletna prvenstva", bomo tudi mi lahko nadoknadili. Če pa se bo sezona zaključila predčasno, so sodelovanja, ki so bila predvidena do junija, enostavno odpovedana. Drugo avtorsko delo lahko opravljam na daljavo: tedensko radijsko oddajo na Radiu Trst A bom ta teden opravila s pomočjo spletnega kanala.«

Nekoliko bolj obetavna je slika, ki nam jo ponuja geometer Patrick Savarin. Splošni premor mu omogoča, da se posveti delu, ki se mu je v minulih mesecih nakopičilo. Posebno navdušen je nad delom na daljavo, ki ga opravljajo javne uprave, saj mu ni treba za vsako malenkost obiskati občinske urade: »Edina moja skrb je ta, da v tem obdobju je marsikdo brez dela in bo morda imel težave pri poravnavanju računov. Drugače mi delo teče hitreje. Iz uradov odgovarjajo na telefon in na elektronsko pošto, v rednih razmerah pa zahtevajo, da se geometer osebno zglasi na pristojni urad. Tudi z delom na terenu nimam težav. S kolego se pri merjenju zemljišč brez težav držimo priporočene socialne distance,« je povedal Savarin.

»Svet samostojnih podjetnikov v Italiji deluje v rednih razmerah kot nekakšen stroj, ki se je trenutno delno ustavil. Najbolj kritično stanje so doslej doživljale trgovine, z novimi ukrepi pa bodo tudi proizvajalci in trgovine na debelo močno občutili posledice ukinitve delovanja. Na storitvenem področju, kjer je le mogoče, se delo nadaljuje,« je povedal revizor in samostojni podjetnik Robert Gantar. »Za samostojne poklice je problem velik, kajti priliv denarja se je ustavil in ne vemo, kdaj bo ponovno stekel. Več je primerov, ko so samostojni podjetniki že opravili delo in čakajo na plačilo. Država sicer nam pomaga s prispevkom, z zamrznitvijo nekaterih plačilnih obrokov in podaljšanjem zapadlosti plačevanja nekaterih davkov, ampak situacija je zapletena,« pravi Gantar. »Manjša samostojna podjetja brez uslužbencev bodo namreč manj izgubila. Kdor more, bo stisnil zobe nekaj mesecev in nadaljeval s svojim delom. Velika podjetja, ki imajo velike stroške, bodo zdaj imela velike izgube. Delno si bodo pomagala z nadomestilom za čakanje na delo.«