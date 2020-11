Sanacija bregov Timave in načrt za novo cesto

Ribiško naselje bo v prihodnjih nekaj letih pridobilo povsem spremenjeno podobo. Po postavitvi premičnih jezov za zavarovanje pred visoko vodo in oktobrskemu začetku del za obnovo vaškega trga, se je pri vasi pred nekaj tedni pojavilo še dodatno gradbišče – tokrat ob reki Timavi, kjer so se lotili sanacije rečnega brega v neposredni bližini izvira.

Sredstva za ta »prepotreben varnostni ukrep« – 185 tisoč evrov od civilne zaščite – čakajo že od leta 2012, je na današnjem srečanju na daljavo spomnila devinsko-nabrežinska županja Daniela Pallotta, »saj je voda spodjedla rečni breg, ki se je konec leta 2011 usul,« je dodal odbornik za okolje Massimo Romita. Desnosredinska uprava pa je ravno takrat začela z odstranjevanjem min iz druge svetovne vojne: na dan jih je prišlo veliko več od predvidenega (preko 1500) in vse se je zavleklo.

Dela izvaja konzorcij Consorzio di bonifica Pianura Isontina: najprej je bilo treba odstraniti prod in zemljo, ki sta se usula v rečno strugo, nato pa na to mesto nasuti zasipni material, da bi se zaščitilo brežino pred nadaljnjo erozijo. Tačas so dela ustavljena, saj se mora material »usesti«, nakar bo treba postaviti ustrezne zidove iz armiranega betona in nanositi še zemljo.

Dela naj bi se zaključila že v prvih mesecih prihodnjega leta. »Zavlačevanje z začetkom pa je privedlo do tega, da je danes stanje precej slabše tudi na drugih mestih struge, tako da bomo zaprosili še za dodatne prispevke za zavarovanje bregov.«

V programu je tudi ureditev nove ceste, ki bo od restavracije Baia degli Uscocchi peljala proti vaškemu kamnolomu oz. do restavracije Ittiturismo in še malo dlje, kjer bo nastalo celo krožišče.