Sanacija predora Bombelj se je začela

Ultimat, ki so ga pristojni občinski uradi po odpadanju ometa s strehe predora pri Bombelju v petek zjutraj naslovili na gradbeni konzorcij Stabile, v njem so izvajalcu prenove zagrozili, da bodo z njim prekinili pogodbo, če ne bo na gradbišče prišel v roku 24 ur, je očitno zalegel. Delavci gradbenega velikana iz Kampanije, ki je na javnem razpisu zmagal z najnižjo ceno, so se v Trst pripeljali že v petek zvečer, danes ob zori pa so začeli izvajati urgentni poseg za varnost. Koliko bo ta trajal, še ni znano, bo pa predor za ves promet zaprt še kar nekaj dni, so potrdili v občinskih uradih.