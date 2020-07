Sanja, da bi postal arhitekt

Arhitektura in tehnični predmeti sta področji, ki najbolj navdušujeta Lenarta Berdona, edinega odličnjaka na smeri gradnje, okolje in prostor na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa. Lenart je na zaključno maturitetno preizkušnjo prinesel nalogo o pedologiji, ekonomiji in cenitvah, v kateri je moral oceniti zemljišče. Na samem ustnem izpitu pa se je soočal z vprašanji o Nekropoli in Borisu Pahorju pri slovenščini, Cesareju Paveseju pri italijanščini in moderni arhitekturi pri angleščini. Nazadnje je moral le še rešiti nalogo iz topografije in odlika je bila pod streho.

»Ustni izpit sem doživljal kot dolgo spraševanje. Ker sem nastopil zelo zgodaj, nisem dolgo čakal in premišljeval, posledično je bilo tudi manj treme,« je razložil odličnjak, doma v Repnu in dodal, da mu je študij na daljavo ležal, saj si je lahko sam organiziral čas, čeprav je pogrešal socialni vidik in stik s človekom. »Ustna maturitetna preizkušnja mi ni povzročala prevelikih preglavic, škoda le za tistega, ki je uspešen pri pisanju in svojih sposobnosti ni mogel dokazati. Vseeno pa se mi zdi, da bi se morali profesorji bolj osredotočiti na samostojno delo, ki smo ga dijaki opravili od doma,« je prepričan Lenart, ki stotice sprva ni pričakoval, a je naposled videl, da mu lahko uspe, dal vse od sebe in se okitil z najvišjo oceno.