Šarlotin klavir zopet v Miramarskem gradu

Pred vhodom v manjšo rekreativno sobo v pritličju Miramarskega gradu ponovno stoji klavir, na katerega je pred več kot stopetdesetimi leti igrala Šarlota Belgijska (1840–1927), soproga nadvojvode Maksimilijana Habsburškega in mehiška cesarica. Gre za klavir v bidermajerskem slogu iz 19. stoletja, ki ga je Šarloti kupil mož leta 1855. V sobi z razgledom na odprto morje se je Šarlota ukvarjala s slikarstvom, pisanjem in glasbo, zato je ravno tam stal tudi klavir. Tako notranji mehanski del kot zunanje leseno ogrodje instrumenta dunajske znamke Jos Wopaterni pa sta zahtevala popravila. Ta je omogočil projekt Art bonus, v sklopu katerega meceni podpirajo ohranjanje državne kulturne dediščine. Klavir je tako za nekaj mesecev zapustil grad, saj je potreboval popravilo in uglaševanje.

Zadnjič je klavir zazvenel pred enajstimi leti, trenutno pa načrtuje uprava muzeja Miramarskega gradu njegovo ponovno vključitev v prihodnje glasbene dogodke, ki bodo obravnavali tudi originalne partiture habsburške nadvojvodinje Šarlote.