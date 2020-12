Scala Santa do 9. januarja zaprta za promet

Reber Scala Santa je od včeraj zaprta za promet, neprevozna bo (razen za tamkajšnje stanovalce) vse do 9. januarja. Na strmi prometnici med Rojanom in Opčinami morajo namreč zamenjati daljšo, 60-metrsko vodovodno cev, in sicer med hišnima številkama 84 in 94.

Podjetje AcegasApsAmga je pred dnevi sporočilo, da bodo ob koncu cestišče asfaltirali, da se zapora ne bi preveč zavlekla, kar bo obenem pripomoglo k boljši stabilizaciji cestišča. Značilni tlak bodo v dogovoru s tržaško občinsko upravo nato postavili spomladi.