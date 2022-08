Se bo šola Šček septembra vrnila v domačo vas?

Ali bi se lahko nabrežinska osnovna šola Virgila Ščeka še letos spet vrnila v domačo vas? Možnosti ne gre izključiti, nam je zaupal nabrežinski podžupan Mitja Petelin, ki trdno upa, da se bodo občinski načrti izšli.

Vest o selitvi osnovne šole Šček iz Križa v prostore prvostopenjske srednje šole Iga Grudna v Nabrežini je na dan prišla na zadnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta. Kaj predvideva načrt in pri čem smo, smo povprašali podžupana, ki je poudaril, da je bilo vprašanje vrnitve šole Šček v domačo vas med prioritetami že med volilno kampanjo. »Kakor smo prevzeli vajeti občine, smo se takoj lotili iskanja neke rešitve – seveda začasne – za našo šolo.«

Med različnimi opcijami, ki so jih preučili, sta nazadnje obveljali dve: prva je predvidevala najem certificirane montažne hiše (pridobili so nekaj ponudb), druga pa selitev v že obstoječe prostore nabrežinske srednje šole. Z vnemo so se posvetili zlasti slednji. »Z ravnateljico Carolino Visentin, ki ji je bil predlog takoj všeč, smo si ogledali šolo Gruden in ugotovili, kje bi lahko mesto našla šolska kuhinja. Prostore so obiskali tudi tehniki zdravstvenega podjetja Asugi, da bi se prepričali, ali so ustrezni in naposled dali svoje privoljenje za ureditev menze oz. ponudili sklop predpisov za njeno uporabo,« je pojasnil sogovornik in dodal, da si občina na vse kriplje prizadeva, da bi načrt le uresničili. »S časom smo kar na tesnem, vendar smo že našli izvajalca, ki bi poskrbela za ureditev električne napeljave oz. za zidarska dela. Dela ni veliko, tako da smo ocenili, da bi potrebovali kaka dva tedna. Po naših izračunih bi bil lahko načrt izvedljiv in bi torej z novim šolskim letom, ki se začenja septembra, na srednji šoli razpolagali s šolsko kuhinjo,« ni skrival svojih želja Petelin.

Petelin je potrdil, da je srednja šola Iga Grudna dovolj velika, da bi lahko gostila tudi učence Ščeka. Šolska kuhinja pa je po zakonu pogoj, da se osnovna šola preseli v prostore srednje šole ...