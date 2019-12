Še ena nesreča na Novi cesti za Opčine

Danes okrog 8. ure sta v spodnjem delu Nove ceste za Opčine, le kakih 200 metrov od kraja, kjer se je pripetila včerajšnja prva od dveh nesreč, silovito trčila avtomobil in kombi. Oba voznika so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gmotna škoda je velika. Na kraj so prihiteli tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter lokalni policisti. Promet je potekal izmenično po enem vozišču.

Gre za tretjo nesrečo v manj kot 24 urah na Novi cesti za Opčine, včeraj okrog 14. ure je voznik izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato trčilo v obcestni zid. Ob 17. uri pa je prišlo do nesreče, v kateri sta bila dva mladoletnika huje poškodovana, enega so prepeljali v otroško bolnišnico Burlo Garofolo, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo, drugega pa v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Z motorjem sta trčila v avtomobil, ki je iz Ul. Commerciale zavijal na Novo cesto za Opčine.