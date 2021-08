Še ena skupina tihotapcev za zapahi

Včeraj so se v Miljah za zapahi znašli štirje tihotapci. V popoldanskih urah so policisti med rednim nadzorom opazili sumljivi vozili, ki sta peljali eno za drugim. Ustavili so ju in pregledali.

V prvem "izvidniškem" avtomobilu sta se peljala dva bosanska in italijanski državljan, stara znanca organov pregona. Vozilo je preverjalo morebitno prisotnost policije, za njim se je peljal drug avtomobil, ki ga je vodil državljan BiH; tudi ta je že imel opravka z roko pravice. V drugem avtomobilu je bilo strpanih kar deset migrantov iz Bangladeša in Pakistana, ki so bili nagneteni na zadnjih sedežih in v prtljažniku. Dva sta bila mladoletna, večina jih je imela med 21 in 40 let. 20-letnega Italijana R.O. ter tri državljane BiH R.O., P.H. in G.H med tridesetim in štiridesetim letom starosti so policisti aretirali, jih odpeljali v tri deželne zapore ter jim odredili karanteno. Migrante pa so predstavniki organov pregona ovadili zaradi kršenja migracijske normative. Vsi polnoletni begunci so zaprosili za mednarodno zaščito, policisti so jih pospremili v nastanitvene strukture, kjer bodo morali ostati v karanteni. Mladoletna migranta pa so pospremili v ustrezne zbirne centre za migrante, ki so mlajši od 18 let.

To je že druga aretacija tihotapcev v Miljah v nekaj dneh. V sredo so policisti aretirali tihotapca, ki je v kombiju v nečloveških razmerah iz Slovenije v Italijo pretihotapil dvajset ilegalnih migrantov. Policija redno preverja stanje ob meji, osredotoča se predvsem na patruljiranje obmejnega pasu. Na delu pa je tudi državno tožilstvo v Trstu, ki je že sprožilo obširno preiskavo. Obstaja namreč sum, da na tržaškem deluje velika in dobro organizirana tolpa tihotapcev z ljudmi.