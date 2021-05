Še eno divje odlagališče ob Osapski reki

Tržaška obalna straža je med izvajanjem nadzora za zaščito morskega in obalnega okolja blizu izliva Osapske reke v miljski občini spet naletela na divje odlagališče. Na območju, ki obsega 2500 kvadratnih metrov in leži ob rečnem bregu, so odkrili goro zapuščenih odpadkov, in sicer gradbeni material, posode z barvo, črne plastične vreče z različnimi odpadki, pa tudi nekaj plinskih jeklenk za domačo rabo in tri odrabljena vozila. Vse je bilo že dalj časa zapuščeno. S tem so bili kršeni okoljski predpisi, zato je obalna straža območje zasegla in ga ogradila s kovinsko mrežo.

V neposredni bližini so v začetku maja iz podobnih razlogov že zasegli območje, veliko 3000 kvadratnih metrov, ob Osapski reki pa se zasegi v resnici vrstijo že nekaj let.