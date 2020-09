Še eno varno zavetje za starše bolnih otrok

Lučaj stran od tržaške pokrite tržnice, vendar dovolj tiho, da družinam otrok, ki v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo prestajajo zahtevnejše kirurške posege, zagotavlja varno zavetje od mestnega trušča, zlasti pa od težkih čustev in občutkov. Ravnokar obnovljeno stanovanje dobrodelnega združenja ABC v Ul. della Sorgente želi v prvi vrsti biti zatočišče, kjer lahko starši in drugi sorodniki hudo bolnih otrok začutijo toplino doma, čeprav doživljajo enega najtežjih trenutkov kar jih premore življenje.

Širši javnosti so ga predstavili danes, pridružil pa se bo drugim trem stanovanjem v Trstu, v katerih brezplačno gostijo nosečnice oziroma starše otrok s prirojenimi deformacijami. Direktorica Giusy Battain je na lastni koži izkusila, kaj pomeni spopadanje s tovrstno življenjsko bitko in je leta 2005 z možem Lucom Albertijem ustanovila združenja ABC, da bi pomagala posameznikom v podobnem položaju. Novo stanovanje v Ul. Sorgente je prežeto z radodarnostjo gospe, ki ga je pred poldrugim letom v oporoki poklonila združenju. Obnovo je omogočilo štirinajst krajevnih fundacij, ustanov in podjetij. Svoj delež pa so prispevali tudi Tržačani, ki so v zameno za kavico v sklopu tozadevnega projekta v mestnih barih in kavarnah darovali simbolični prispevek.