Še leto in pol za dograditev telovadnice

Športni objekt pri Sv. Ivanu, ki se nahaja na vogalu med Ul. Cilino in Drevoredom Sanzio, bo dokončan v naslednjem letu in pol. Občina Trst bo poslopje lahko dokončala in opremila po zaslugi denarnega prispevka Dežele FJK, ki je temu projektu namenila malo več kot 2,2 milijona evrov. Ravno toliko, kolikor potrebujejo za dokončanje del, ki so bila dolgo ustavljena, objekt je namreč dalj časa sameval.

Deželna uprava bo denar nakazala v treh letih, kar pomeni, da bo morala Občina Trst denar založiti. Po načrtih bodo uredili dve ločeni telovadnici, eno za košarko, drugo za odbojko, sanitarije za invalidne osebe in pisarne za športno društvo.

To je na včerajšnji novinarski konferenci v družbi lokalnih politikov napovedal odgovorni na občinskem oddelku za infrastrukturna dela, inženir Luigi Fantini.