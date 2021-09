Sedem ranjenih, štirje huje

V davišnjem streljanju v Ul. Carducci, je bilo ranjenih sedem oseb. Pet so jih prepeljali v katinarsko bolnišnico, od teh so štiri sprejeli z rdečo triažno kodo in eno z rumeno. Dve sta ravnokar v operacijski sobi.

Dve ranjeni osebi so prepeljali v tržiško bolnišnico, njuno zdravstveno stanje naj ne bi bilo zaskrbljujoče.

Medtem se vse bolj uveljavlja hipoteza, da je v divjem obračunavanju, med katerim so poleg strelov leteli tudi stoli in drugi predmeti, udeleženci pa so uporabljali tudi kovinske in bezbolske palice, šlo za obračunavanje med skupinami tujih delavcev, po prvih podatkih kaže, da gre za državljane Kosova in Albanije. Do hudega prepira naj bi prišlo ravno zaradi delovnih nesporazumov.

Dva od udeleženih v divjem obračunavanju je policija ustavila pri Moščenicah, bežala sta v smeri Benetk. Aretaciji naj bi se upirala. V njunem vozilu naj bi našli orožje.