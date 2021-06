Sedma umetnost tudi za najmlajše

Nadaljuje se 32. Tržaški filmski festival. Drugi konec tedna posvečajo organizatorji v celoti nizu TSFF dei Piccoli, t.j. dogodkom, posvečenim otrokom in mladostnikom. Danes ob 10. uri bo v gledališču Miela potekalo srečanje o vplivu tehnologije na naše življenje EU Ciak - Vol. 2. Vstop je prost. Sočasno bodo v parku pri Sv. Ivanu otroci med 5. in 12. letom starosti lovili zaklad. Ob 10.30 in 16.30 se bodo mladi pod vodstvom Costanze Grassi v delavnici Kaj snuješ? preizkusili v pisanju in snovanju filma. Ob 11.30 bodo gostje ponovno vabljeni v gledališče Miela, kjer bodo predvajali sovjetski animirani film Leva Atamanova Snežna kraljica. Ob 16. uri pa bo za otroke, starejše od treh let, na voljo izbor najboljših kratkometražnih animiranih filmov z mednarodnega ljubljanskega festivala animiranega filma Animateka. Ob 17.30 se bodo poklonili začetkom animiranega filma na Slovenskem na dogodku Klasični slovenski lutkovni animirani filmi. Jutri ob 10. uri bo v gledališču Miela Lara Komar z dvema glasbenikoma pripovedovala Zgodbo o morski zvezdi v slovenskem jeziku, skupina otrok in mladih pa bo odšla na Sprehod od Proseka do Miramara za radovedne otroke, za katerega je rezervacija obvezna. Ob 16. uri bo čas za Navihance: na gledališkem odru si bo mogoče ogledati kratkometražne animirane filme, ki so nastali med 50. in 70. leti v državah vzhodnega bloka. Festivalski dan bo ob 17.30 sklenil izbor kratkometražnih filmov Pravljice v vrsti. Več informacij na www.triestefilmfestival.it.