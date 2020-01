Seja za rešitev vprašanja nevarnega križišča v Križu

Prometne nesreče so v Križu, kjer je z glavne ceste mogoče zaviti proti Briščem postale nevarna stalnica. Zahodnokraški rajonski svet bo odprtemu vprašanju nevarnega križišča drevi (četrtek) ob 20. uri posvetil sejo. Na dnevnem redu bo tudi svetniška pobuda, s katero svetniki s predsednico Majo Tenze na čelu pozivajo občini Trst in Devin - Nabrežina, naj premaknejo tam nameščene zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Ti namreč zastirajo pogled voznikom, ki prihajajo iz smeri Brišč. Privoziti se morajo skoraj do sredine cestišča, da lahko ugotovijo, ali je cesta prosta. Tedaj pa je lahko že prepozno.

V zadnjih dveh tednih so se na tem križišču zgodile že tri prometne nesreče. Teh pa je bilo v zadnjem obdobju še veliko več. Zahodnokraški svetniki torej omenjeni občini pozivajo k sodelovanju, da se nemudoma reši problem. Na zasedanje rajonskega sveta vabijo vse domačine, ki jim je vprašanje pri srcu.