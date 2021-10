Sejem antikvitet in zbirk z razgledom na tržaški zaliv

Elegantno pohištvo, tapiserije, dragulji, pa tudi obleke, slike in skulpture. Po dveh letih mirovanja se v nekdanjo ribarnico na tržaškem nabrežju vrača sejem antikvitet Trieste Antiqua, in sicer od sobote, 30. oktobra, do 7. novembra. Razstavo prireja Trgovinska zbornica za Trst in Gorico preko družbe in house Aries, v sodelovanju s tržaško občino ter z združenjem starinarjev FJK.

Tudi letos na sejmu obljubljajo avstro-ogrske antične predmete in srebrnine iz 19. stoletja, ki so na preteklih razstavah očarale obiskovalce. Veliko pozornosti bodo namenili secesijskemu slogu. Posebnost bo predstavljala zbirka stekleničk za parfume, ki jih bodo razstavljali prostovoljci fundacije Airc. Prostovoljci bodo v bivši ribarnici tudi zbirali prispevke za raziskovanje rakastih obolenj. V veliki dvorani z razgledom na tržaški zaliv bodo gostili tudi Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine, ki bo občinstvu nudilo informacije o gledališki sezoni 2021–2022.

Združenje Marinara Aldebaran pa bo s pomočjo raznih dokumentov, modelov najrazličnejših ladij in slik širila pomorsko kulturo. Ob stoletnici svečanosti v čast neznanemu vojaku pa bo fundacija Aquileia namestila tematsko pot, ki obravnava ta zgodovinski dogodek.