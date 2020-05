Sejem Olio Capitale bo zaživel marca 2021

Sejemska prireditev Olio Capitale, ki bi morala potekati letos v Trstu med 20. in 22. marcem in so jo zaradi epidemije covida-19 prvotno prestavili na konec maja, bo na sporedu marca leta 2021. Tako so odločili organizatorji ob upoštevanju zdajšnjih ukrepov proti širjenju pandemije z novim koronavirusom. Po prvi odložitvi so pričakovali, da bo prireditev lahko potekala na Velikem trgu na prostem, toda razmere tega še ne dovoljujejo.

Zmagovalce tekmovanja za najboljša ekstra deviška oljčna olja, ki se ga letos udeležuje 227 oljkarjev iz šestih sredozemskih držav, pa bodo razglasili že junija letos, in sicer na družabnih omrežjih ter na spletni strani prireditve Olio capitale.