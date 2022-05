Semafor med ulicama Crispi in Timeus

Med ulicama Timeus in Crispi bo od danes deloval nov semafor. Križišče se je namreč izkazalo kot nevarno – promet je tam vselej gost in večkrat pride do prometnih nesreč, ustvarjajo se daljše kolone vozil in tudi veliko pešcev tam nepazljivo prečka cesto. Občina Trst se je odločila za postavitev semaforja, ki bo omogočil večjo varnost na cesti in pospešil promet. Delovanje semaforja so preučili tehniki družbe Hera Luce, pri čemer so upoštevali tok pešcev in vozil ter že obstoječe semaforje na območju, da bi zagotovili usklajenost med njimi. Občinska uprava bo v prihodnjih dneh spremljala pravilno delovanje novega sistema, da bi lahko sprejela najustreznejše korektivne ukrepe, ki bodo morda potrebni.

Če bo semafor v tem primeru pospešil premike, jih bo tisti pri Obelisku upočasnil. Tu gre predvsem za tramvajske premike, saj je tržaški občinski odbor izglasoval sklep o predaji del za vzdrževanje oz. izpopolnjevanje zakonskih standardov semaforjev pri prehodu za pešce pri Obelisku na Opčinah. Dela naj bi bila vredna 250 tisoč evrov in naj bi se zaključila v roku nekaj mesecev, se pravi ob koncu poletja oziroma jeseni, kar pomeni, da prve vožnje s tramvajem septembra najbrž ne bomo dočakali. Dela bo opravila družba Hera, ki itak upravlja občinski semaforski prometni sistem.