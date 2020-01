Senca kriminala ob progi openskega tramvaja

Gradbeno podjetje Se.Ge.Co. srl iz Mester, ki se je dvakrat neuspešno pritožilo proti Občini Trst in drugim podjetjem, ker si je hotelo izboriti naročilo za postavitev novih tračnic in pragov na progi openskega tramvaja, zaudarja po mafiji, točneje po kalabrijski ‘ndrangheti. Tako so ocenili preiskovalci, ki so marca lani upravitelja te družbe, Federica Semenzata, priprli zaradi suma pranja denarja, izdajanja lažnih računov in združevanja v hudodelske namene, deleže družbe pa so takrat zasegli.

O zadevi je pisal dnevnik Il Mattino iz Padove, pa tudi turinska La Stampa. Državno tožilstvo v Benetkah je spomladi lani ocenilo, da naj bi Semenzato s svojimi podjetji pral denar klana Grande Ararci iz kalabrijskega Crotoneja, ki ima svoje izpostave v Emiliji-Romanji. Karabinjerji in finančni stražniki so ugotovili, da so podjetja pod Semenzatovim nadzorom (Se.Ge.Co., Segeco, Segea, Solferino) z izdajanjem lažnih računov oprala za 1,67 milijona evrov. Družba Se.Ge.Co., ki do predlani ni imela zaposlenih in je nato dejansko prevzela zgodovinsko podjetje Segeco (ustanovljeno leta 1929), je bila lani med podizvajalci za postavitev pragov (tako kot v primeru openskega tramvaja) novega odseka turinske podzemne železnice, preiskava pa je postopek nekoliko upočasnila.

Isto podjetje je sodelovalo tudi na gradbiščih podzemnih železnic v Milanu in Rimu.

Semenzato naj bi bil nekakšen »tehnični sodelavec« mafijcev, njegov odvetnik pa je po poročanju Stampe to obtožbo označil kot daleč pretirano, češ da podjetnik sploh ni vedel, da ima opravka z ‘ndrangheto, kar naj bi bilo razvidno iz telefonskih prisluškovanj.