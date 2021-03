Senzacionalno arheološko odkritje na Sv. Justu

Med izkopavanjem za nadomestitev zastarelega cevovoda, ki ga na Griču svetega Justa opravlja komunalno podjetje AcegasApsAmga, so na dan pokukale arheološke ostaline. Pregled Zavoda za varstvo kulturne dediščine je razkril eno najpomembnejših ugotovitev zadnjih desetletij, ki dokazuje prisotnost predrimskih naselij na območju tržaškega griča.

Območje, na katerem je prišlo do odkritja ognjišča iz prazgodovinske dobe, se nahaja v neposredni bližini osrednjega jedra rimskega mesta z najpomembnejšimi javnimi zgradbami. Značilnosti konteksta nakazujejo na prisotnost zgradbe iz netrajnih materialov, verjetno koče z ognjiščem v središču.

Najdeni keramični materiali (večinoma stenski odlomki) so iz obdobja med poznim koncem bronaste dobe in železno dobo (9.–6. stoletje pr. n. št.). Našli so tudi strešnik z žigom, na katerem je mogoče prebrati T.R.DIAD, kar je že bilo dokumentirano na tržaškem ozemlju.

To ni prvič, ko sodelovanje med AcegasApsAmga in Zavodom za varstvo kulturne dediščine privede do pomembnih ugotovitev: proti koncu leta 2020 so v okviru popravil vodne cevi v Ul. Cattedrale, nekaj metrov stran od Svetega Justa, našli pomembne najdbe, vključno z impozantnim obzidjem iz srednjeveškega obdobja in ostanki poznorimske oljarne, ki je na dnu še vedno obdržala ostanke predelave oljk. Poleg tega so v začetku leta 2019 v Ul. Montecucco ugotovili prisotnost ureditve ceste iz rimske cesarske dobe.