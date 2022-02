Septembra bo šolski prag prestopilo 133 dijakov

Do septembra se zna resnici na ljubo še marsikaj spremeniti, številke pa so na prvi pogled v skladu s trendom zadnjih let. V novem šolskem letu 2022/2023 bo prvi letnik v drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem obiskovalo 133 dijakov – toliko se jih je namreč vpisalo v preteklem januarju. Če letošnje podatke primerjamo z lanskimi, bomo kaj hitro ugotovili, da jih bo letos prvič v višješolske klopi sedlo nekaj manj – točneje 16 manj kot lani, ko smo jih prešteli 149 –, vendar gre za majhne razlike. Na številke, ki jih imamo pred sabo, seveda vpliva več faktorjev, v prvi vrsti število dijakov zadnjih letnikov prvostopenjskih srednjih šol, kot tudi sami trendi znotraj skupin mladih, ki pogojujejo iz leta v leto študijske odločitve. Poglejmo pobliže, kako so se v januarskem terminu odločali dijaki. Največ prvošolcev bodo tudi letos prešteli na Liceju Franceta Prešerna, kjer naj bi jih bilo kar 70.

