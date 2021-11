Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih aretirali 49-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu. Zaradi seštevka več kraj koles v Emiliji-Romanji ga je sodišče iz Ravenne obsodilo na leto in dvajset dni zapora. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.