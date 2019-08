Sesljanska poletna razvedritev

Devinsko-nabrežinska občina se pripravlja na tradicionalno najbolj »zahtevno« poletno obdobje, teden velikega šmarna, ko mora svojim občanom in seveda tudi številnim turistom ponuditi ustrezne praznično-razvedrilne trenutke.

Od drevi, 9. avgusta, pa vse do sredine septembra bo Nabrežina utripala v znamenju vaškega zavetnika sv. Roka. Morje bo idealna kulisa dogodka Calici di Stelle (Zvezdnate čaše), ki bo drevi (petek) med 19.30 in polnočjo potekal v prostorih informativnega urada v nekdanji stavbi Aiat v Sesljanu, nad zalivom. Dvajset domačih vinarjev (nekaj jih bo tudi iz sosednje Slovenije in iz Veneta) bo ob glasbeni kulisi ponudilo svoja vina, ob katerih bodo lahko udeleženci okusili tudi tipične kraške dobrote kot so olje, sir, suhomesni proizvodi in med. Za degustacijo in pokušnjo proizvodov bo treba odšteti 15 evrov.

Med 15. in 18. avgustom bo v Sesljanskem zalivu oz. točneje ob vhodu v kopališče Castelreggio od 10. do 20. ure prisotna ekipa prostovoljcev združenja zdravstvenikov na motorju - Motosoccorso z zdravnikom, ki bo nudila prvo pomoč. V domeni s centralo enotne številke 112 bodo krili potrebe celotnega zaliva; s seboj bodo imeli tudi defibrilator. Pri morju pa bosta občasno prisotna tudi policista na kolesu.