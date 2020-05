Šest let zaporne kazni 18-letniku, ki je zabodel vrstnika

Na tržaškem sodišču so po skrajšanem postopku sodili osemnajstletnemu Albionu Avdijaju, kosovskemu državljanu, ki je 12. oktobra lani (na predvečer Barcolane) na stopnišču Scala dei giganti ob Goldonijevem trgu v Trstu zabodel leto mlajšega mladeniča iz Červinjana. Rana k sreči ni bila usodna, Avdijaja pa je sodnik Giorgio Nicoli danes obsodil na šest let zaporne kazni. Pri tem je potrdil vse tri obdolžitve: poskus uboja, krivo ovadbo (mladega Afričana naj bi sprva prisilil, da se je javil policiji in si pripisal krivdo) ter grožnje na račun drugih dveh mladeničev, ki sta se na istem stopnišču nahajala dva dni pred krvavim dogodkom. Avdijaj je bil član skupinice mladih, ki so si hoteli nekako prisvojiti omenjeno stopnišče.

Tožilka Maddalena Chergia je za obtoženca predlagala desetletno zaporno kazen, sodnik pa mu je priznal splošne olajševalne okoliščine in ni potrdil obteževalnih okoliščin napada brez razloga. Obsojenčev zagovornik Enrico Miscia je komentiral, da je za odločitev o morebitni pritožbi še prezgodaj, prej bo prebral utemeljitev, ki jo mora sodnik objaviti v roku 90 dni.