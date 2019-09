Šest mladih zamejk združuje strast po umetnosti

Slofest posveča veliko pozornost tudi mladim ustvarjalcem našega teritorija. V občinski galeriji Arturo Fittke je bilo v soboto uradno odprtje prodajne razstave Č B N, ki jo je Slofest organiziral v sodelovanju z ZSKD, SSG, Občino Trst in podjetjem Inplet, za glasbeno kuliso pa je poskrbel Dj Samuel Sai. Občinstvu se je predstavilo šest mladih zamejk, ki jih združuje strast do umetnosti. Ajlin Visentin, Beatrice Goiza, Jasna Kosuta, Mateja Bruss, Nika Batista in Valentina Cunja so pri snovanju razstave sledile filozofiji »wunder kammer« ozirome sobe čudežev ter tako ustvarile prostor, ki ga sestavlja več niš, v vsaki od teh pa se predstavlja ena oblikovalka.

Jasna Košuta in Beatrice Goiza razstavljata fotografije, ilustratorka Ajlin Visentin akvarelne slike, svet modnih oblačil in izdelkov ponazarjajo kolekcije modnih oblikovalk Mateje Bruss, Valentine Cunja in Nike Batista.

Prodajna razstava modnih in fotografskih izdelkov bo odprta do sobote, 21. septembra, s sledečim urnikom: od danes do četrtka od 12.30 do 20.30, v petek in soboto pa od 10. do 21. ure.