Šest poškodovanih v trčenju med avtomobilom in avtobusom

V križišču med Ul. Foscolo in Ul. Gatteri sta ob 11.54 trčila linijski avtobus št. 11 in avtomobil renault capture s hrvaškima registrskima tablicama. Šest potnikov avtobusa, povečini starejših, je bilo poškodovanih.

Avtomobil renault capture, ki ga je upravljala 50-letna D.V.M., ni upošteval znaka stop in je izsilil prednost pred avtobusom. Voznik avtobusa, 49-letni B.M., je zato, da bi preprečil hujše posledice, močno zavrl. Več potnikov je padlo, šest jih je bilo poškodovanih. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so poškodovane prepeljali v bolnišnico ter krajevni policisti.