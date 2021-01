Šest tisoč kvadratnih metrov skupnih delovnih kotičkov

Zlata doba dela na daljavo, ki ga v italijanskem prostoru nazivajo kar z angleško besedo »smartworking«, traja že skoraj leto dni. Epidemiološko stanje namiguje, da se bo še nadaljevala. Tudi na Tržaškem se marsikateri zaposleni od prvega lanskega popolnega pomladnega zaprtja države sploh niso vrnili v urade. Delovni vsakdan tisočglave posadke zavarovalniškega kolosa Generali na primer od marca lani poteka od doma. Nekaj podobnega doživljajo občinski in deželni uslužbenci ali zaposleni v družbah Fincantieri in Allianz, pa tudi drugih podjetij, kjer so se opredelili za mešani sistem usklajevanja dela. Čeprav v glavnem delajo doma, se na primer v uradu zglasijo enkrat ali dvakrat na teden. Glavni štab vsekakor zamejujejo domače stene.

Mreža prostorov podjetniškega sodelanja (t.i. coworkinga) Copernico z glavnim sedežem v Milanu je v času novega koronavirusa dragoceno priložnost izvohala tudi v Trstu. Kmalu bo odprla svojo postojanko v palači na Nabrežju Gulli 12 in to kakšno. V petih nadstropjih, na 6000 kvadratnih metrih se bodo razprostirali skupni delovni kotički, uradi in sejne sobe za mala, srednja in velika podjetja, samostojne poklice in še marsikoga. Pozornim opazovalcem, ki so se mudili tam mimo, sicer ni ušlo, da je skoraj že vse nared. Čeprav ljudi še ni, je pohištvo že postavljeno, oprema je razporejena, luči so prižgane, delavci nosijo, kar še manjka... Trst skratka ne bo imel kaj zavidati večjim italijanskim mestom, kakršna so Rim, Turin, Bologna in seveda Milan, kjer se je poslovna zgodba začela. V kratkem bo Copernico sedeža odprl še v Cagliariju in Vareseju.