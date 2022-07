Tommy Budin, ki ga širša javnost pozna kot klarinetista ansambla Saše Avsenika, ima prav poseben konjiček, ki bi ga najbolje opisali s trditvijo »šest Tommyjev, ena pesem«. Tommyjevo obvladanje igranja na več različnih inštrumentov, snemalne in montažne spretnosti ter računalniška tehnika so obrodili serijo videoposnetkov avtorskih pesmi, na katerih glasbenik naenkrat igra na klarinet, trobento, klavirsko oziroma diatonično harmoniko ter bas kitaro oziroma bariton.»S snemanjem pesmi in igranjem na več inštrumentov hkrati sem se ukvarjal še preden bi pristopil k ansamblu Saše Avsenika. Znanci pa so me prepričevali, naj se lotim pesmi širiti na družbenih omrežjih. Le snemalno in montažno tehniko sem usvojil in se lotil projekta,« je bil jasen Budin.

S prvo pesmijo S kolesom na pot se je poklonil Zoranu Lupincu, svojemu prvemu profesorju glasbe. Melodijo je zaigral na frajtonarico, le v zadnjem delu se oglasita prvi in drugi klarinet. Zadnjo polko Nevihta je izdal na dan, ko se je v Ukrajini začela vojna, melodija zveni nekoliko živčno, saj je želel Tommy v glasbi zaobjeti razgiban in nervozen vsakdan.