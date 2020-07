Sezonske razprodaje tudi za turiste

TRST – Prazne ulice in zaprte trgovine so danes le bled spomin (in upamo, da bo tak ostal). Mesečna zamuda pri uvedbi poletnih popustov je očitno spodbudila kupce. Ne le Tržačane.

Na razpotju med Ulico Dante in Ulico san Nicolò se je okoli glasbene skupine, ki je preigravala angleško lahko glasbo, zbralo lepo število poslušalcev, mimoidočih kupcev. V smer nabrežja se je podal mlad par Tržačanov, Enrico in Marija, ki sta si pravkar privoščila kavo: »Danes si bova ogledala izložbe tistih trgovin, ki jih običajno obiščemo, naslednji teden, ko bo manj ljudi, pa se bova posvetila nakupovanju.«

Po Korzu Italia je videti kar nekaj ljudi, ki v rokah nosi nakupovalno torbico. Med temi tudi tri Španke, ki so v Trst priletele z Valencije: »Opazile smo, da potekajo razprodaje in se ob turističnem ogledu predale tudi nakupom. Priznam, da so cene v nekaterih trgovinah zelo ugodne,« je povedala Ana. George se je iz Salzburga z ženo prvič pripeljal v Trst. Čakal jo je pred vrati majhne trgovine s čevlji v Ulici Ponchielli: »Nisem vedel, da se danes začnejo razprodaje, veseli pa me, da lahko doživljam mesto tudi preko nakupa, ki je neke vrste preporod po pandemiji.«

