Okrog 12.30 je v Ul. Monfalcon, blizu Ul. Campanelle, odjeknila silovita eksplozija. Na dvorišču ene od tamkajšnjih hiš se trenutno močno kadi. Kaže, da sta eksplodirali dve jeklenki, ki sta bili v vrtni hišici. Nekaj mlajših oseb je po prvih podatkih utrpelo poškdobe. Na kraju so še druge jeklenke, ki jih gasilci skušajo zavarovati. Prihiteli so gasilci, karabinjerji, reševalci službe 118 in redarji, ki urejajo promet.