Silovito neurje na Tržaškem (foto in video)

V popoldanskih urah je ob prehodu izrazite nevihtne linije ponekod na Tržaškem nastalo pravo razdejanje. Ob močnem nalivu je zapihal silovit jugozahodni veter, ki je prečesal večji del tržaške pokrajine. Deželna meteorološka opazovalnica je na pomolu Bratov Bandiera namerila najmočnejši sunek jugozahodnega vetra 93 km/h, prav tako je veter dosegel isto hitrost na Katinari, na Krasu pa okrog 70 km/h. Kaže, da so bili sunki vetra najmočnejši v vzhodnih in osrednjih predelih tržaške pokrajine, nekoliko manj močni pa na zahodu. Ne gre izključiti, kar naj bi bila deloma pokazala radarska slika, bodo pa to lahko potrdile le nadaljnje analize, da je šlo za zračni vrtinec, v najslabšem primeru pa za izrazit nevihtni veter. Vsekakor je šlo za izjemno močan jugozahodnik, kakršnega v Tržaškem zalivu ne pomnimo. Lomil je veje in podiral drevesa, kajti narava je v tem letnem času najbolj bujna, poleg tega je pomembno vlogo odigravala velika omočenost in posledično torej tudi teža rastlinja, drevesa pa so pri nas pred jugozahodnim vetrom, ki težko piha tako močno, manj zavarovana.

V približno pol uri je ponekod padlo skoraj 30 litrov dežja na kvadratni meter, približno tretjina celotnega normalnega mesečnega povprečja. Največ ga je bilo v Trstu in v Briščikih, toda zelo verjetno so bile količine večje, to pa verjetno tudi drugod, saj so meritve ob tako močnem vetru navadno pomanjkljive in so količine dežja mnogokrat podcenjene. Temperatura pa se je povsod spustila pod 20 stopinj Celzija. Dejansko se je zaključil prvi letošnji vročinski val.

Do izrazitega poslabšanja je prišlo ob vdoru hladnega zraka, ki je ob sitku z obstoječim vročim subtropskim zrakom povečeval nestanovitnost. Plohe in nevihte, mestoma lahko tudi močne, se bodo mestoma nadaljevale tudi ponoči in še jutri. V sredo pa pričakujemo izboljšanje vremena.

Video: posledice neurja v Repnu (MAURIZIO VIDALI)