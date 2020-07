Križišče med Obalno cesto in Ul. Piccard, kjer se v poletnih mesecih zaradi kopalcev, ki se spuščajo v kriško Brojnico, zgosti promet, je bilo okrog 18.30 prizorišče prometne nesreče. Zaradi izsiljene prednosti sta silovito trčila avtomobila mercedes in lexus, pri čemer se je nekaj oseb poškodovalo, po navedbah karabinjerjev ne huje. Vzrok nesreče preiskujejo nabrežinski karabinjerji, ki so tudi urejali promet.