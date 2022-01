Na pokrajinski cesti št. 1 med Prosekom in Križem je danes okrog 11.30 58-letna voznica iz Zgonika izgubila nazdor nad avtomobilom in močno trčila v obcestno varnostno ograjo, pri čemer se je del ograje zapičil v motor. Voznica je uspela sama izstopiti iz razbitin. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so jo prepeljali v bolnišnico, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji, ki preiskujejo vzroke.