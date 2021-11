Sindikat CGIL NIL ob strani navigatorjem

Kakšna bo usoda državljanskega dohodka (reddito di cittadinanza), ki so ga v Italiji uvedli leta 2019, še ni znano. Iz osnutka, ki ga vlada predlaga, pa je jasno, da bo prišlo do nekaterih sprememb. Ena izmed teh je vezana na nov poklic, ki je nastal prav pred dvema letoma. To so t.i. navigatorji, neke vrste mornarji-spremljevalci, ki sledijo prejemnikom socialnega dohodka in jih ponovno pospremijo v svet dela.

Včeraj, na dan, ko so v Rimu navigatorji stopili na ulico in protestirali proti vladnim predlogom, je na tržaškem sedežu sindikata CGIL potekalo srečanje z njihovimi tržaškimi predstavniki. Tem grozi namreč konec delovnega razmerja. Vlada je sicer marca podaljšala pogodbe navigatorjem, zapadejo pa 31. decembra. Vse kaže, da takrat ne bodo podaljšanje, a še ni znano, kdo bo potem spremljal upravičence do državljanskega dohodka na poti v svet dela in zagotovil neprekinjenost storitve.

»Navigator spremlja družino prejemnika državljanskega dohodka in ne samo upravičenca. Podrobno analizira stanje vsakega družinskega člana, ki lahko dela, in ga pospremi po dolgi, včasih zelo zapleteni poti do sveta dela,« je dejala navigatorka.

»Ženske so v teh okoljih tudi same prepričane, da je njihovo mesto doma in se ne zavedajo, da je ta pristop eden izmed glavnih razlogov finančnega propada njihove družine. Pri tujkah, te so v glavnem mlade mame, ki imajo več otrok, se naše delo začne s tem, da jih vpišemo na tečaj italijanščine.