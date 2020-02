Sindikat Cgil solidaren s Slovenci v Italiji

Sindikat Cgil v Trstu izraža solidarnost Slovencem v Italiji, saj ocenjuje, da so naslovi nekaterih srečanj pod pokroviteljstvom Občine Trst, predvidenih v okviru dogodkov ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus, zavajajoči in žaljivi.

»Pripisati odgovornost za požig Narodnega doma jugoslovanskim teroristom in vztrajati pri domnevnem "slovenskem samopomilovanju" ni samo politično zlorabljanje zgodovine, ampak instrumentaliziranje in žaljivo potvarjanje dejstev s ciljem prikrivanja krivd fašizma in njegovega nasilja, ki so ga v času režima doživljali ravno slovenski someščani,« piše v tiskovnem sporočilu Cgil. Sindikat poudarja, da je nedopustno, da sta Občina Trst in Dežela FJK, ki predstavljata vse občanke in občane, podprli in ponudili prostore za te dogodke, ki jih prireja Fundacija Rustia Traine.

Na ta način se po mnenju sindikata priznava močno revizionistična različica zgodovine, kar hudo prizadene tržaško zgodovino in spomin ter vse tiste ljudi, ki so doživeli rasno diskriminacijo in preganjanje fašističnega režima ter njegovega nacističnega zaveznika.