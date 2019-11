Sindikat slovenske šole spet do dodeljenega mesta

Sindikat slovenske šole bo po 25 letih zopet lahko imel šolskih obveznosti prostega predstavnika, ki se bo lahko posvečal sindikalnemu delu. To izhaja iz besedila okvirne vsedržavne delovne pogodbe o dodelitvi in sindikalnih dopustih za triletje 2019-2021, ki ga je dokončno podpisalo deset sindikalnih zvez (razen Cgil in Cisl), agencija Aran, ki je pristojna za določitev subjektov, s katerimi se potem država sooča oz. pogaja, pa ga je 19. novembra, ko je bila pogodba podpisana, objavila na svoji spletni strani.

V prvem členu besedila se med drugim določa spremembo 3. odstavka 9. člena kolektivne pogodbe iz leta 2017: ta po novem med drugim določa, da je eno mesto sindikalnega predstavnika na voljo sindikatom, ki ščitijo jezikovne manjšine na Južnem Tirolskem ter v Dolini Aoste in Furlaniji - Julijski krajini. Pri tem je v razpredelnicah izrecno omenjen Sindikat slovenske šole.

Novica je seveda izredno pozitivna za slovenski šolski sindikat, katerega predstavniki so se morali od leta 1994, ko je SSŠ izgubil javno priznanje, do danes svojemu sindikalnemu delu posvečati v prostem času in prostovoljno.