Sindikat USB išče dogovor s podjetjem IHT in družbo Star hotels

»Več kot dve uri smo z upravo hotela in podjetjem IHT iskali rešitev in sindikalni dogovor, ki bi delavcem zagotavljal dostojno in redno plačo ter njihove osnovne pravice.« S temi besedami je Massimiliano Generutti iz sindikata USB pokomentiral včerajšnje dogajanje pred in v hotelu Savoia na tržaškem nabrežju, kjer naj ne bi delavci že več mesecev prejemali plač, delavke na materinskem dopustu pa naj ne bi dobivale nadomestila. Zato je sindikat včeraj priredil manjši protest - prisotnih je bilo kakih 20 ljudi z zastavami in piščalkami.

»Upamo, da bosta podjetje Star hotels, ki upravlja hotel Savoia, ter podjetje IHT pristala na naš pogovor. Do sedaj je namreč podjetje IHT, ko je prihajalo do težav, izginjalo s prizorišča, Star hotels pa je ignoriralo težave ter se ni zmenilo za zaskrbljujoče dogajanje. V kolikor bomo dosegli želene rezultate bomo stavko preklicali, pred tem pa se bomo morali sestati z zaposlenimi in ponovno oceniti dejansko stanje,« je izpostavil Generutti, ki upa na konkreten dogovor in končno zagotovitev pravic vsem zaposlenim v hotelu.