Sindikati: epidemija je krizno stanje le še zaostrila

Sindikati Cigil, Cisl in Uil za Tržaško se pripravljajo na skupno soočenje s krajevnimi javnimi ustanovami. V soglasju z drugimi sindikati, ki aktivno zastopajo delavce na tržaškem ozemlju, si želijo namreč sodelovanja in koordinacije z vsemi socialnimi partnerji, na katerih sloni družba.

Kot so na današnji novinarski konferenci pojasnili tržaški predsedniki Michele Piga (Cgil), Luciano Bordin (Cisl) in Antonio Rodà (Uil), sindikati pogrešajo pogovor in koordinacijo, ki so jo ustanove napovedovale med prvim valom pandemije koronavirusa.

Prva ustanova, ki jo nameravajo povabiti na pogovor, je zdravstveno podjetje Asugi, ki je v tem trenutku glavni akter, temeljni kamen, na katerem sloni bodočnost celotne družbe. Kljub izrednemu stanju, ki od zdravstvenih delavcev zahteva veliko napora, je osebja premalo. »Nanašamo se predvsem na oddelek za preventivo pri Sv. Ivanu, kjer se s polno paro posvečajo odvzemanju in analizi brisov. Na oddelku pa so pristojnosti številne. Tam je center za cepljenje, oddelek medicine dela in veliko drugega,« je pojasnil Bordin.

Na zdravstvu temelji sedanjost in bodočnost. Po mnenju Rodàja ni dovolj upravljati trenutnega stanja: »Treba je pomisliti, da smo že pred pandemijo doživljali ekonomsko krizo. Brez dostojnega zdravstvenega sistema pa bomo težko razmišljali o boljši prihodnosti.«

Mesto se je v zadnjem letu globoko spremenilo in ekonomija, ki je v središču slonela na tretjem sektorju, je zdaj v globoki krizi. »Delo na daljavo je za podjetja, družbe in javne ustanove ekonomsko dobra izbira, za tretji sektor pa velik poraz,« je povedal Piga.

O kritičnem stanju, ki ga doživljamo, bodo sindikati s širjenjem letakov splošno javnost obveščali že jutri. V ponedeljek pa se bodo obrnili na javne ustanove in zahtevali srečanje.